8 (495) 532 8748
Клининговая компания
в Москве
Уборка квартир и домов,
работаем с корпоративными клиентами!
Услуги
Уборка квартиры и дома
Мойка окон и витрин
Уборка офисов и бизнес центров
Уборка магазинов и торговых центров
Уборка склада и производства
Уборка
территории
Уборка на мероприятиях
Уборка учебных заведений
О нас
ХОУМ КЛИНИНГ динамично развивающаяся клининговая компания, оказывающая услуги по эксплуатации объектов недвижимости и профессиональной уборке помещений как физических лиц, так и юридических лиц .
Проекты
ГПМ РТВ (ГАЗПРОМЕДИА)
Общая площадь обслуживания: 13 000 м2
Тип объекта: Офисные помещения
Оказываемые услуги: Уборка внутренних помещений
ММЦ САХАРОВО
Общая площадь обслуживания: 200 000 м2
Тип объекта: Административное здание
Оказываемые услуги:
Уборка внутренних помещений
Уборка прилегающей территории
ТЦ Галерея
Общая площадь обслуживания: 8 000 м2
Тип объекта: Торговый центр
ОФИСМАГ
Общая площадь обслуживания: 20 000 м2
Тип объекта: Сеть гипермаркетов
СИНИКОН
Общая площадь обслуживания: 15 000 м2
Тип объекта: Производство
РОДЕР
Более 100 проектов
Тип объекта: Временные сооружения
Уборка на разовых мероприятий по всей России
ТЦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Общая площадь обслуживания: 5 000 м2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
Общая площадь обслуживания: 16 000 м2
Тип объекта: Продуктовый рынок
CCL КОНТУР
БАРРИ КАЛЛЕБАУТ
БЕЛОРУССКАЯ ХАТА
Общая площадь обслуживания: 1 000 м2
Тип объекта: Кафе-Бар
Мойка посуды
ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
Общая площадь обслуживания: 3 000 м2
Тип объекта: Кинотеатр
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