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8 (495) 532 8748

Клининговая компания 

в Москве

Уборка квартир и домов, 

работаем с корпоративными клиентами!

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Услуги

Уборка квартиры и дома

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Мойка окон и витрин

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Уборка офисов и бизнес центров

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Уборка магазинов и торговых центров

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Уборка склада и производства

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Уборка 

территории

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Уборка на мероприятиях

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Уборка учебных заведений

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О нас

ХОУМ КЛИНИНГ динамично развивающаяся клининговая компания, оказывающая услуги по эксплуатации объектов недвижимости и профессиональной уборке помещений как физических лиц, так и юридических лиц .

Проекты

ГПМ РТВ (ГАЗПРОМЕДИА)

Общая площадь обслуживания: 13 000 м2

Тип объекта: Офисные помещения

Оказываемые услуги: Уборка внутренних помещений

ММЦ САХАРОВО

Общая площадь обслуживания: 200 000 м2

Тип объекта: Административное здание

Оказываемые услуги: 

Уборка внутренних помещений

Уборка прилегающей территории

ТЦ Галерея

Общая площадь обслуживания: 8 000 м2

Тип объекта: Торговый центр

Оказываемые услуги: 

Уборка внутренних помещений

Уборка прилегающей территории

ОФИСМАГ

Общая площадь обслуживания: 20 000 м2

Тип объекта: Сеть гипермаркетов

Оказываемые услуги: 

Уборка внутренних помещений

Уборка прилегающей территории

СИНИКОН

Общая площадь обслуживания: 15 000 м2

Тип объекта: Производство

Оказываемые услуги: 

Уборка внутренних помещений

Уборка прилегающей территории

РОДЕР

Более 100 проектов

Тип объекта: Временные сооружения

Оказываемые услуги: 

Уборка на разовых мероприятий по всей России

ТЦ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

Общая площадь обслуживания: 5 000 м2

Тип объекта: Торговый центр

Оказываемые услуги: 

Уборка внутренних помещений

Уборка прилегающей территории

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК

Общая площадь обслуживания: 16 000 м2

Тип объекта: Продуктовый рынок

Оказываемые услуги: 

Уборка внутренних помещений

Уборка прилегающей территории

CCL КОНТУР

Общая площадь обслуживания: 5 000 м2

Тип объекта: Производство

Оказываемые услуги: 

Уборка прилегающей территории

БАРРИ КАЛЛЕБАУТ

Общая площадь обслуживания: 15 000 м2

Тип объекта: Производство

Оказываемые услуги: 

Уборка прилегающей территории

Уборка внутренних помещений

БЕЛОРУССКАЯ ХАТА

Общая площадь обслуживания: 1 000 м2

Тип объекта: Кафе-Бар

Оказываемые услуги: 

Уборка внутренних помещений

Мойка посуды

ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Общая площадь обслуживания: 3 000 м2

Тип объекта: Кинотеатр

Оказываемые услуги: 

Уборка внутренних помещений

Мойка посуды

Наши клиенты

Нам можно доверять

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Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

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